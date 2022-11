Superbonus edilizio, l'effetto sull'occupazione

Non c'è solo lo stop - dato dalle banche alle cessione dei crediti delle aziende - a funestare le sorti del superbonus edilizio del 110. C'è anche la miriade di scadenze ed eventuali proroghe calendarizzate nei prossimi mesi. Come quella fissata al 31.12.2022 per gli edifici unifamiliari che, almeno in Umbria, hanno rappresentato finora un grossa fetta degli interventi. Ma quanto pesano effettivamente tutti questi ostacoli, sulla strada di uno dei principali strumenti della ripresa edilizia? Dati alla mano, in effetti, non molto. Alla Fillea Cgil - tra l'ottobre 2021 e il settembre 2022, risulta un numero di lavoratori in crescita e anche un numero di imprese in aumento.

Nel servizio di Luciana Barbetti l'intervista a Elisabetta Masciarri (Fillea Cgil Umbria)