Un'area del quartiere di san Sisto da recuperare

San Sisto, periferia di Perugia. Nelle immagini, ciò che resta del piccolo teatro comunale Foresi, un tempo punto di aggregazione per il quartiere, con spettacoli e musica, ormai struttura in totale abbandono. Troppo imponenti i lavori per rimetterlo in sesto perché sia una sola associaizone a farsene carico. Il comune di Perugia promette di intervenire ma non dà tempistiche. Poco distante da qui si trova l'ormai noto residence Quattro stagioni, abbandonato dal 2015, dopo l'incendio che aveva interessato una delle palazzine. Di proprietà dell'Inail, si tenta la vendita per 5 milioni di euro ad aste che vanno puntualmente deserte.

Nel servizio di Giulia Bianconi l'intervista ad Enzo Gaudiosi di Assoutenti Umbria e di alcuni residenti in zona.