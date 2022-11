Caropanettone, sale anche il prezzo del dolce delle feste

Materie prime alle stelle (soprattutto il prezzo delle farine), bollette raddoppiate (e in alcuni casi triplicate), il costo per i trasporti aumentato notevolmente: andare avanti così è una fatica anche per i fornai. Che però vogliono resistere, in vista di un periodo storicamente bollente per la vendita di panettoni, torroni e dolci delle feste. Rincari generalizzati: soffrono le botteghe più piccole. Dopo il Covid, un'altra terribile mazzata.

di Antonello Brughini