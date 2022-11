Boom di turisti per il ponte

L'Umbria fa il pienone di turisti nel ponte di Ognissanti. Presenze record nella città d'arte: da Gubbio a Todi, Da Narni a Perugia camere d'albergo quasi tutte occupate con punte del cento per cento in alcune strutture ricettive. Ad attirare i flussi verso la nostra regione le sue bellezze, ma anche le tante iniziative in calendario in diversi centri. Una rete che per gli operatori del settore va ora implementata e allargata. Una spinta necessaria se si vogliono conquistare anche nuove nicchie di mercato

Nel servizio di Alessandro Buscemi, l'intervista ad Ilaria Baccarelli, presidente della sezione turismo di Confindustria Umbria