Subacquea e disabilità. L'annullamento delle barriere

A Perugia c'è un'associazione attiva da anni di appassionati per il mare e le immersioni che offre la possibilità anche alle persone con disabilità di frequentare i corsi di immersione. In vasca o in mare le barriere architettoniche non esistono più.

Nel servizio di Alessandro Buscemi le interviste agli Istruttori Hydra Sub Perugia Lorenzo Lunetti e Alessandro Marta e al corsista Maurizio Bevilacqua.