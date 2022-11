Musica per la poesia del XXI secolo

E' una storia che nasce una decina di anni fa sulle colline del Trasimeno, perché è a Panicale che il poeta irlandese MacDara Woods ha scelto di vivere parte della sua vita fino alla morte nel 2018. Ed è sempre Panicale il centro degli interessi dell'artista e docente Massimo Rossi, specializzato in computer grafica e arti visive applicate. La musica decidono di mettercela i componenti di una storica band perugina, attiva dal 1979. I Militia, gli artefici di questo progetto

Progetto che conta di un libro antologico dell'autore, di un cd e vinile e di un film/documento, già premiato in Inghilterra. In cui a interagire con la voce del poeta sono le immagini realizzate da circa 30 visual artist di tutto il mondo, assemblate da Rossi, anche lui scomparso lo scorso anno. E musicate, anche in presa diretta dai Militia, con il contributo tra gli altri di Paolo Fresu, Dj Ralf, Giovanni Guidi e Fast Animal and slow kids.

La sperimentazione, in fondo è stata sempre nelle corde di Fabrizio Croce, Dario Bavicchi e Giovanni Romualdi: negli anni ottanta rappresentarono a livello nazionale e non solo, una scena umbra d'avanguardia



Il servizio di Carlo Angeletti con il montaggio di Francesco Fiocchi e l'intervista a Fabrizio Croce, uno dei componenti dei Militia