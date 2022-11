Un murale da NBA

La potenza dei social network rende possibili le cose più impensabili. Come far accendere i riflettori del basket mondiale su Bastia Umbra. E' bastato un post della Fiba, la Federazione internazionale di pallacanestro. Profilo che conta oltre 8 milioni di follower tra Facebook e Instagram. Mica male. Beh, va detto che il murale è veramente bello. E, dato che è così vicino, merita assolutamente una visita di persona. E' l'ultima creazione di Matteo (che risale a fine ottobre) fonde le due cose: a essere raffigurato per le strade di Bastia è Dennis Rodman, protagonista (tra le altre imprese) della cavalcata dei Chicago Bulls a metà anni '90, insieme a gente come Scottie Pippen e Michael Jordan. Praticamente da subito, il murale ha ricevuto un'attenzione enorme.

di Alessandro Catanzaro