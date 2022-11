Una App per la sicurezza delle aziende

Si chiama Angela, perché come un angelo custode affiancherà l'imprenditore in tutte le attività legate alla sicurezza in azienda. E' la nuova applicazione nata dalla collaborazione tra Confcommercio e Inail Umbria, grazie al progetto "La sicurezza a portata di click". Nata a inizio 2020, l'iniziativa è stata rallentata dalla pandemia, ma al tempo stesso rafforzata nell'obiettivo di fornire agli imprenditori umbri strumenti nuovi, grazie alla tecnologia digitale, per tenere sempre sotto controllo la sicurezza nella propria azienda. Tra questi si inserisce proprio l'applicazione, che Angela punta a rivoluzionare il modo in cui vengono gestite tutte le pratiche e le procedure relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il servizio di Alessandro Catanzaro, con il montaggio di Valter Pasqualini. Le interviste sono ad Alessandra Ligi, direttore regionale Inail Umbria e a Vasco Gargaglia, direttore Confcommercio Umbria.