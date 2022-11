Tutti pazzi per il Black Friday

Inconsapevolezza, scetticismo. il Black Friday è per chi si applica. Bisogna intanto capire come funziona: sconti fra il 30% e il 50%, ma non tutti li applicano allo stesso modo: in alcuni negozi durano una intera settimana, oppure solo il week end, oppure solo il venerdì. Una pratica nata per gli acquisti online che da alcuni anni è sbarcata un po' ovunque se non si vuole perdere in competitività, soprattutto in vista delle feste natalizie. il Codacons stima che meno di 1 acquisto su 3 si farà andando nei negozi fisici. il resto è internet. Si stima comunque che nella regione il giro di affari legato al Black Friday sarà intorno ai 50milioni di euro. Almeno 200mila persone si faranno tentare. Ma in tempi di inflazione alle stelle e caro bollette, la prudenza viene prima di tutto.

Servizio di Francesca Romana Elisei