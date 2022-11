Fotovoltaico: entro fine mese il bando

Ventisei milioni di euro per abbattere i costi dell'energia, aiutare le imprese ad andare verso la transizione ecologica e salvarle dal caro bollette. E' quanto ha messo sul tavolo la regione con un bando che vede 15 milioni destinati al settore manifatturiero, 5 a quello del turismo del commercio e dei servizi e altri sei milioni alle grandi imprese. Un'opportunità per tante piccole e medie imprese che in questo momento fanno fatica ad accedere al credito. fra le spese ammissibili anche gli adeguamenti dei capannoni nel caso di installazione di fotovoltaico. l'obiettivo della manovra solar attack e' incentivare l'autoconsumo delle imprese. Entro fine mese verrà pubblicato il bando, a gennaio le imprese potranno presentare le domande.