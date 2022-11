Le previsioni del tempo

La pioggia ieri è tornata ad interessare l’intero territorio regionale, per fortuna senza eccessi, quindi con precipitazioni tutto sommato benefiche e non dannose. Il rischio di fenomeni intensi o molto intensi, tuttavia, potrebbe ripresentarsi nei prossimi giorni, in particolare all’inizio della prossima settimana, quando una perturbazione con aria più fredda potrebbe generare un profondo minimo con fenomeni più intensi, anche per i contrasti con un mare Mediterraneo ancora molto caldo per la stagione. Oggi avremo una giornata di pausa, con alcune nebbie e foschie al mattino, poi nuvolosità irregolare, con anche qualche spazio di sole, più nubi sui settori settentrionali. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio, quando il tempo tenderà a divenire più instabile con precipitazioni in arrivo da sudovest, anche a carattere temporalesco nella notte. Le temperature oggi resteranno stazionarie con venti fino a moderati meridionali in rinforzo dalla sera, specie sui rilievi. Nella prima parte di domani mattina tempo ancora instabile con rovesci e temporali, poi in miglioramento nel pomeriggio, e nubi in aumento dalla sera. Le temperature diminuiranno, con venti moderati dai quadranti meridionali, fino a forti sui rilievi.