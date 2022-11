La legalità a scuola. Il nuovo protocollo

Coordinare gli sforzi educativi delle scuole e delle forze dell'ordine. Il protocollo d'intesa triennale firmato in questura prevede l'istituzione di un tavolo permanente tra ufficio scolastico regionale e polizia di stato che si riunirà almeno tre volte all'anno per individuare esigenze e bisogni degli istituti della provincia di perugia e organizzare incontri formativi su temi di stretta attualità come il corretto utilizzo dei social e il cyberbullismo. Alla stesura del protocollo, già condiviso con i dirigenti scolastici, hanno lavorato per mesi educatori e ufficiali della polizia.

Nel servizio di Riccardo Milletti le interviste a Sergio Repetto direttore dell'Ufficio scolastico regionale e Giuseppe Bellassai questore di Perugia.