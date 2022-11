Protocollo prescrizioni

Cambia il giudice e il processo all'ex consigliere di amministrazione della banca Popolare di Spoleto Leodino Galli, imputato per calunnia nei confronti del giornalista spoletino Carlo Ceraso, dovrà ricominciare da capo. Si tornerà in aula il 22 dicembre. Nessun rinvio, però, non è stato quindi applicato il discusso protocollo per la gestione delle udienze penali che, a Spoleto, prevede lo slittamento dei procedimenti per reati con pena inferiore ai sei anni. Il procedimento a carico di Leodino Galli sarà comunque prescritto tra due anni. Federazione nazionale della stampa e ordine dei giornalisti, parti civili, lo identificano come un caso unico in Italia. L'imputato, originariamente, aveva querelato il giornalista pur sapendo - come appurato dai giudici - che nelle sue inchieste sulla Popolare di Spoleto aveva scritto la verità.

di Riccardo Milletti