Caro energia, le proposte dei comuni

Dall'abbassamento del voltaggio della pubblica illuminazione allo spegnimento a orario e a zone. Sono alcune delle possibili soluzioni per limitare i danni dei rincari energetici presentate dai sindaci, riuniti in Provincia a Perugia per confrontarsi su difficoltà ed esigenze. Fortemente a rischio la tenuta dei bilanci comunali e dell'economia delle famiglie.



Il servizio di Giulia Monaldi con l'intervista al presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini e al presidente della Fondazione per la prevenzione dell'usura, Fausto Cardella