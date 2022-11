Anche a Terni è stato celebrato il Senor de los Milagros

E' la grande festa dei peruviani che si tiene in tutta italia con processioni, preghiere e canti. Per celebrare il Senor de los Milagros, patrono del Perù. Anche a Terni, ogni anno si ripetono le manifestazioni in suo onore. Finalmente tornate in presenza, dopo la pandemia. La comunità latino americana hanno scelto di festeggiare nella chiesa del Sacro Cuore con l'organizzazione Sin Fronteras e poi nella chiesa di Santa Maria del Carmelo. A seguire le due processioni dei fedeli sudamericani per le vie della città. Questa festa risale al 17 secolo quando, nel 1665, un terremoto devastò Lima, capitale del Perù, risparmiato dai crolli un muro con un dipinto murale raffigurante Gesù crocifisso.