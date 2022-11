L'omaggio del lunapark a chi aiuta gli altri

Una città nella città, forte il legame dei baracconi di Pian di Massiano con Perugia, operatori delle spettacolo viaggiante che per un mese e mezzo, l'anno vivono insieme ai perugini, con i loro bambini che frequentano le scuole. E questo da circa 40 anni. Il 13, domenica si chiude e il lunapark si trasferisce altrove. Tempo di saluti e un pensiero forte per quei sanitari che tanto hanno fatto durante la pandemia, svolgendo un lavoro difficile e senza tregua. E allora per due pomeriggi i figli di medici, del personale dell'Usl 1, dell'ospedale, di Croce rossa e Protezione civile di Perugia sono stati ospiti dei baracconi.



Quest'anno finalmente il lunapark a Perugia è tornato alla normalità dopo le restrizioni imposte dal Covid, la categoria è stata tra le più colpite dall'emergenza sanitaria e nel 2020 pur non avendo potuto lavorare il comune ha scelto comunque di ospitare i giostrai a Pian di Massiano.

Nel servizio di Giulia Monaldi, con il montaggio di Simone Pelliccia, l'intervista a Vincenzo la Scala, componente commissione Lunapark