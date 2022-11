Iniziamo con l’allerta gialla della Protezione Civile per l’Umbria per rischio temporali, con una criticità di tipo idrogeologico, quindi con possibili frane o smottamenti localizzati. Per l’Umbria centro-occidentale c’è anche una criticità idraulica, per possibili allagamenti localizzati. La perturbazione atlantica, infatti, dopo una temporanea attenuazione di queste ore, tornerà a produrre precipitazioni da sparse a diffuse. Si tratterà di fenomeni a carattere di rovescio o di temporale che, localmente, potranno anche assumere carattere temporalesco e risultare anche molto intensi. Nella seconda parte del pomeriggio poi andremo incontro ad un graduale miglioramento a partire da ovest, con ultime piogge sull’Umbria meridionale e sull’Appennino in serata. Le temperature aumenteranno nei valori massimi e i venti soffieranno moderati sud-occidentali, poi occidentali, localmente anche più intensi in montagna. Quella di domani sarà una giornata di pausa con un cielo irregolarmente nuvoloso e basso rischio di pioggia sul nord della regione. Nuvolosità di nuovo in aumento dalla sera per l’arrivo di una nuova perturbazione. Le temperature resteranno stazionarie con venti deboli variabili.