Delitto Kercher, 15 anni dopo

Casa di via della Pergola, ristrutturata e di nuovo abitata, da tempo non è più oggetto di curiosità morbosa: Perugia s'è scrollata di dosso l'etichetta nera di città maledetta. Quindici anni dopo l'omicidio di Meredith Kercher, resta il dolore dei familiari della vittima, trascinati in un ottovolante di colpi di scena e sentenze contraddittorie: non sanno ancora cosa è accaduto a una ragazza di 21 anni, mai tornata dall'Erasmus. Di certo, l'ha messo nero su bianco la Cassazione nell'assolvere Amanda Knox e Raffaele Sollecito: se le indagini fossero state eseguite con scrupolo e riserbo, e le dichiarazioni dei coinvolti meno sconclusionate, tutto sarebbe più chiaro. Una ferita aperta per la giustizia, tra sopralluoghi approssimativi, interrogatori irregolari, fantasiose congetture e ipotetiche ingerenze, ma anche per l'informazione a caccia di particolari morbosi e irrilevanti. L'unico colpevole è risultato Rudy Guede: il suo Dna, al contrario degli altri, era ovunque nella stanza del delitto e sul corpo della vittima. Saldato il suo debito grazie anche allo sconto di pena che oggi non potrebbe più ottenere è libero e firma le copie di un libro innocentista. Privilegi negati a Meredith: a Perugia non c'è neanche una targa a restituirle memoria e dignità e la borsa di studio istituita a suo nome non viene assegnata da anni. La sentenza non coincise con il verdetto mediatico. Per la grande maggioranza dell'opinione pubblica, tuttora colpevolista, Amanda e Raffaele andavano condannati a prescindere e non tanto per le zone d'ombra processuali, quanto per il loro modo di porsi. Atteggiamenti discutibili non sono mancati, né prima né dopo: come la scelta di rivedersi, proprio a Gubbio: meta della gita "saltata" quindici anni prima a causa della scoperta del cadavere.

Nel servizio di Andrea Rossini, l'intervista a Francesco Paolo Maresca, legale della famiglia Kercher