Serie B, le umbre in campo sabato

La Ternana affronta in casa, alle 14, la Spal guidata da Daniele De Rossi, con l'obiettivo di avvicinarsi ancora di più alla vetta della classifica. Lucarelli, da giocatore, non ha mai vinto contro il romanista che dal suo approdo a Ferrara ha raccolto cinque punti in tre gare. Il tecnico evita di distrarre la squadra con vicende extracalcistiche come la questione stadio e al procuratore di Donnarumma, che reclama più spazio per il suo assistito, dice: "Sono io che scelgo".

Il fanalino di coda Perugia affronta in trasferta la capolista Frosinone, calcio di inizio alle 16.15. Nella lista dei convocati anche il nuovo innesto Struna. I ciociari, allenati dall'ex biancorosso Fabio Grosso, sono reduci da quattro successi di fila e, finora, in casa le hanno vinte tutte senza subire neppure un gol. La gara sulla carta appare proibitiva. Mister Castori, però, non dispera.

Il servizio di Andrea Rossini