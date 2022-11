Il gusto della natura

Alessandro Mauro Casini è uno dei pochi - forse l'unico - birraio non udente. La sua disabilità lo ha portato a sviluppare altre sensibilità, e lo ha connesso in un modo diverso al mondo e alla natura. Da questo voglia di rinascita è nata la birra che produce nel suo micro birrificio in un luogo incantevole: sull'altopiano di Colfiorito.

Servizio di Gabriele Salari