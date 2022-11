Umbria regione di fumatori

I fumatori aumentano e l'Umbria è una delle regioni dove si fuma di più. Visto come un piacere, come uno stile di vita dagli Humphrey Bogart di casa nostra che forse dimenticano che la grande star americana morì di cancro alla gola a 57 anni. Il fattore di rischio più importante per i tumori è il fumo delle sigarette, che bruciano e che emettono 60-70 sostanze cancerogene, alcune anche altamente radioattive, come il polonio. Eppure non si smette solo per la salute. Preoccupa che si inizi a fumare e a sviluppare la dipendenza sempre prima, anche a 10-12 anni. Per chi vuole smettere, e da solo non riesce, l'USL Umbria 1 organizza corsi di gruppo di 10 incontri con tassi di successo di oltre il 50%. Altrimenti esistono farmaci appositi, cari ma non più delle sigarette, o il counseling.

Nel servizio di Gabriele Salari l'intervista a Luciano Biondi, del Centro Antifumo di Perugia