Rafting alla cascata

Affrontare il fiume tutti insieme richiede concentrazione, coordinamento e un forte affiatamento per raggiungere l'obiettivo. Il rafting, che consiste nello scendere le acque del fiume a bordo di speciali gommoni, è uno sport di forte impatto emotivo, aggrega il gruppo nelle difficoltà ed è un'opportunità di sperimentare la gestione del rischio e dell'incertezza. Adrenalina, contatto con il fiume e con l'aerosol benefico delle Cascate delle Marmore. Con questi ingredienti giovani atleti da tutta Italia si sono sfidati per il secondo campionato italiano di rafting. Ospiti del centro rafting Le Marmore 36 equipaggi prevenienti dalle regioni dell'arco alpino, dove questo sport è più diffuso e dal Pollino. Il rafting aiuta anche ad abbattere le differenze. Chi volesse avvicinarsi a questo sport trova in Umbria fiumi come il Nera e il Corno che regalano grandi emozioni anche a chi vede il rafting come un'attività turistica, di scoperta del territorio. E si può iniziare a praticarlo da piccoli. La Federazione Italiana Rafting ha grandi progetti da sviluppare alla Cascata delle Marmore.

Per chi ama ancora più adrenalina, uno sport in ascesa, è l'hydrospeed, un bob acquatico al quale si dà la propulsione pinneggiando.

di Gabriele Salari