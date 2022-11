Il mondo del riuso

Per ridurre i rifiuti tessili la prima mossa è guardare nel nostro armadio e riparare indumenti, cinte o borse che non indossiamo perché danneggiati. E se un abito non ci piace più o non ci sta più bene possiamo regalarlo, scambiarlo o venderlo a un mercatino dell'usato. Abbiamo visitato alcune realtà presenti nella nostra regione.

Nel servizio di Gabriele Salari le interviste ad Anna Maria Cristiani e a Livia Trigona dell'Associazione Omnes - Oltre i confini.