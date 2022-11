In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, torna la campagna della Polizia di Stato “Questo non è amore”. In provincia di Perugia, secondo i dati diffusi, sono stati nell'anno 169 gli atti persecutori, 219 i maltrattamenti e 53 le violenze sessuali, il 78 per cento delle quali hanno riguardato le donne.



Nel servizio di Gabriele Salari le voci di Maurizio Oliviero, rettore dell'Università di Perugia, della pugile testimonial della campagna Irma Testa e del prefetto di Perugia Armando Gradone