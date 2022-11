Ditelo con un fiore. Vero più che mai per la commemorazione dei defunti nonostante i rincari dovuti al costo dei concimi chimici, dei trasporti e dell'energia impiegata dalle serre. Rincari in media nell'ordine del 10%. Molti fiorai hanno comunque deciso di non aumentare i prezzi.

Il servizio di Gabriele Salari.