Stadio Ternana, un sì condizionato

La conferenza dei servizi regionale ha dato parere positivo al progetto dello stadio-clinica presentato dalla Ternana calcio, ma ad alcune condizioni. Una di queste riguarda proprio la clinica, ossia la leva finanzaria su cui si regge l'investimento, che al momento non si può costruire, stante il parere negativo fornito dall'ufficio regionale salute e welfare. La Ternana, dunque, potrebbe avviare l'iter per la realizzazione dello stadio, ma per farlo dovrebbe presentare un nuovo piano finanziario senza clinica. Condizione che, al momento, blocca il progetto.

Nel servizio di Massimo Solani le interviste a Paolo Tagliavento e Stefano Bandecchi, vice presidente e presidente della Ternana