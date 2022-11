Il cimitero dimenticato. A san Pellegrino di Norcia le visite possibili grazie ai vigili del fuoco

Celebrazioni in tutta la regione per la ricorrenza dei defunti ma un omaggio speciale è stato reso a San Pellegrino di Norcia. Qui il cimitero era stato distrutto dal terremoto del 2016 e per sei anni nessuno è più potuto entrare. Oggi è stato di nuovo possibile con l'aiuto dei Vigili del Fuoco.

Nel servizio di Massimo Solani le interviste ai residenti della frazione di san Pellegrino e a Pierluigi Altavilla, presidente del consiglio comunale di Norcia.