Le nuove leve digitali

Accelerare, fare presto. C'è un 60% di richieste di professionalità in ambito Information Technology in Umbria che rimane inevaso. Nel mese di ottobre ci sono state 180 richieste e oltre la metà delle posizioni è per diplomati. Le scuole però non riescono a sfornare abbastanza talenti per rispondere ad una domanda in crescita, +7% su base nazionale nel 2022. A Perugia l'istituto tecnico Tecnologico Capitini, che oggi ha stretto un'intesa con Assintel Confcommercio, cerca di rispondere alla sfida. Anche in Umbria ci sono aziende che lavorano sulle nuove frontiere, dalla realtà aumentata all'intelligenza artificiale, avendo rivolgendosi a un mercato nazionale e internazionale. Servono quindi developer, esperti dei dati.

Nel servizio di Gabriele Salari, le interviste a Roberto Palazzetti, presidente di Assintel Umbria, e di Silvio Improta, dirigente scolastico dell'Istituto Capitini