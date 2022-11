Ventiquattro brani da ballare e da cantare, successi senza tempo che, per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano. "Mamma Mia!", il Musical con le canzoni dei mitici Abba, ha fatto tappa al Lyrick di Assisi con un ennesimo tutto esaurito. Il nuovo tour italiano è appena ripartito e con i suoi oltre 580 mila spettatori in poco più di 280 repliche, si avvia a essere il più visto degli ultimi 10 anni. La trama è celebre quanto le canzoni, dalle quali è stato tratto anche il famoso film con Meryl Streep: protagonisti una isoletta greca, una madre, una figlia, tre possibili padri. La tournée 2022-2023 ha portato con sé una novità: l'ingresso nel cast di Clayton Norcross: l'amatoThorne della celebre soap Beautiful che ha ricevuto l'eredità di Paolo Conticini.