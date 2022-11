Fiamme in un ristorante di Perugia

Fiamme in un ristorante del centro storico di Perugia, in piazza Matteotti. Sono intervenuti i vigili del fuoco intorno a mezzogiorno, con una squadra e una autobotte. L'incendio è stato spento nel giro di pochi minuti. Non risultano danni gravi, e non risultano feriti o intossicati. Ora si dovrà valutare quali siano state le cause che hanno scatenato il rogo.