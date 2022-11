Studenti e insegnanti umbri incontrano Papa Francesco

Sono partiti in tantissimi dall'Umbria alla volta di Roma per l'incontro con Papa Francesco, studenti e insegnanti, per l'evento organizzato dal Comitato Promotore della PerugiAssisi e dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace.

Da Roma il servizio di Isabella Di Chio con la voce di Flavio Lotti, coordinatore della Marcia Perugia Assisi