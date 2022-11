Bartoccini, netta sconfitta a Casalmaggiore

A pochi giorni dall'impresa accarezzata e poi svanita al tie break contro Milano, la Bartoccini Fortinfissi Perugia subisce una netta battuta d'arresto a Casalmaggiore. Le ragazze di coach Bertini entrano in campo con la consueta determinazione e nel primo set mettono in difficoltà le avversarie. Lazic e Polder portano la Wealth Planet in vantaggio. Ma sull'11 a 7, Pistola, allenatore di Casalmaggiore chiama il time out per spezzare il ritmo di gioco alle ospiti. Le cremonesi, al rientro in campo, riprendono in mano il set chiudendolo 25 a 21. Nel secondo parziale la Bartoccini commette qualche errore di troppo e Casalmaggiore si porta avanti 11 a 6. Bertini chiama il time out, ma lo stop non riesce a scuotere le magliette nere che subiscono gli attacchi di Frantti e compagne. il secondo set si conclude con il punteggio di 25 a 16. E la musica si ripete anche nel terzo con Perinelli che sale in cattedra al servizio spingendo Casalmaggiore a vincere con un netto distacco: 25 a 14. Sul tre a zero cala il sipario e la Bartoccini scivola al nono posto in classifica. Una giornata da lasciare subito alle spalle in vista della sfida in programma domenica prossima, in casa, contro Pinerolo, ultima della classe.

di Dario Tomassini