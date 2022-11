Scale "immobili" e tapis roulant fermi a Spoleto

Arriva in giunta a Spoleto l'esito della gara bandita da Bus italia per la riparazione dei 4 tapis roulant fermi e delle scale mobili della Posterna e della Ponzianina. Lavori per un importo di 270mila euro più altri oneri che dovrebbero portare il totale a 400mila euro. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata la ditta Schindler che dovrebbe completare i lavori entro tre mesi dall'affidamento. Spoleto - ha dichiarato il sindaco - dovrebbe riavere il sistema di mobilità alternativa pienamente funzionanete entro la fine dell'inverno.

Nel servizio di Dario Tomassini l'intervista ad Andrea Sisti, sindaco di Spoleto