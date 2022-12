Ritrovato l'anziano scomparso al Trasimeno

E' stato ritrovato dai Vigili del Fuoco di Castiglione del Lago l'86enne che era scomparso dalla sua casa di Petrignano del Lago la vigilia di Natale. E' stato individuato dall'elicottero che operava in ricognizione nelle campagne della zona. Impegnate anche le unità cinofile e droni. L'anziano, che soffre di problematiche senili, ha passato una notte all'addiaccio, ma non sarebbe, stando alle prime informazioni, in cattive condizioni di salute.