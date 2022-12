Non solo il concertone di Perugia. Tutta l'Umbria si appresta al primo conto alla rovescia senza restrizioni da due anni a questa parte. A Orvieto l'altro Capodanno da tutto esaurito è targato Umbria Jazz Winter, che affida il brindisi di mezzanotte ai Funk off; la marching band suonerà sul sagrato del Duomo, mentre a seguire, intorno all'una, al Teatro Mancinelli risuonerà la Gospel Explosion di Vincent Bohanan & The Sound of Victory; alla stessa ora nella sala dei 400 di Palazzo del Popolo tributo a Charles Mingus.

L'altro capoluogo di provincia, Terni, nella centralissima Piazza Europa, si prepara a brindare sul palco insieme alla band milanese Le Vibrazioni, tornata alla ribalta con il pezzo sanremese "Tantissimo". Saranno introdotti dalla Zio Command Band.

La Foligno festaiola si affida al "Paiper New year 2023" in piazza della Repubblica; a far ballare tutti tanti artisti, a partire dal famoso gruppo eurodance Snap.

Spoleto punta tutto sul concerto di Marco Ligabue in piazza Garibaldi e, a seguire, dj set.

La musica la fa da padrona anche nell'Assisi affollata di turisti; in piazza del Comune Dj set con Riccardo Giangreco e a seguire l'Outside Band. Musica dal vivo anche a Montone, in piazza Fortebraccio, con Medusa - Party band, e a piazza San Benedetto a Norcia, con la band dei Disconnessi. Anche sul lago Trasimeno la festa è in piazza, a Città della Pieve, mentre a Passignano c'è il concerto di Capodanno della Trasimeno Big Band.

Servizio di Valentina Antonelli, montaggio di Sergio Gisti