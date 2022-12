La maratona Telethon

La maratona di solidarietà della fondazione Telethon è cominciata. 45510 il numero principale attraverso cui si può donare, due euro inviando un sms, 5 o 10 euro chiamando da telefono fisso. Il numero verde da comporre se si vuole contribuire con carta di credito è invece 800.11.33.77. Ma le iniziative promosse nella nostra regione dalla fondazione sono molte di più, il 17 e il 18 a Terni al centro commerciale Cospea saranno in vendita i cuori di cioccolato mentre sulla pagina Facebook della Ternana Calcio, è partita l'asta benefica per la maglia di Falletti. Prevista anche una maratona a Foligno sabato mattina

Soldi utilizzati per portare avanti progetti anche nei laboratori di ricerca della nostra regione. In questo momento lo sforzo è concentrato sulla malattia di Lafora, ma sono almeno una decina le malattie rare diagnosticate in Umbria. Malattie di fronte alle quali le famiglie hanno poche armi, la ricerca l'unica vera via per abbattere il muro di solitudine che spesso le circonda



Nel servizio di Erika Baglivo, con il montaggio di Simone Pelliccia, l'intervista al referente regionale di Telethon, Paolo Gallina