Storia di Gloria

A Gloria Tramontana 23 anni fa fu diagnosticata una malattia metabolica rara, Una malattia da cui sono affette pochissime persone nel mondo, due - compresa lei - in Umbria. Oggi è tornata a parlarne nella stessa scuola in cui ha studiato a Corciano. All'epoca una strada tutta in salita quella che venne prospetta alla famiglia. Anni di ricerca in laboratorio su questa malattia finanziati dalla fondazione Telethon hanno permesso di individuare una via alternativa che invece ancora non è stata trovata per molte altre malattie rare. Nel mondo circa 7mila quelle classificate. La ricerca l'unica strada per dare una prospettiva a chi ancora non ce l'ha e tanta voglia di combattere.

di Erika Baglivo, montaggio Walter Pasqualini