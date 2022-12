Capodanno a Terni

Non solo il concerto Rai L'anno che verrà ad animare il 31 dicembre degli umbri: a Terni, nella centralissima Piazza Europa, il main event della serata sarà l'esibizione della band milanese Le Vibrazioni. Un'ordinanza comunale pone forte restrizioni per l'utilizzo dei botti: massima tutela per le aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

Servizio di Antonio Barillari