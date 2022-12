Pareggio senza reti a Perugia

Pareggia il Perugia in casa contro la Spal di Daniele De Rossi. I biancorossi centrano la traversa su rigore con Melchiorri e non riescono ad andare oltre lo 0 a 0 e a lasciare l'ultimo posto in classifica. Prestazione opaca per gli umbri attesi dal Cagliari nel prossimo turno di campionato. Prima della partita osservato un minuto di raccoglimento per i 4 ragazzi morti nell'incidente a San Giustino.

La cronaca di Antonello Brughini