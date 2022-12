Vola l'export umbro nel primo semestre di quest'anno. Più 34,7 per cento, secondo l'elaborazione di Agenzia umbria ricerche su dati Istat. A trainare sono soprattutto il settore della metallurgia, che fa registrare il fatturato più elevato, e il manifatturiero, che in Umbria cresce del 36,5 per cento rispetto al 22,2 del dato nazionale. Seguono tessile e prodotti alimentari. Nel servizio di Alessandro Buscemi l'intervista a Riccardo Ceccotti, presidente del consorzio Umbria export.