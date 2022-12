Rsa messe in difficoltà dal caro bollette

Il post covid è problematico per tutte le strutture sanitarie. Non fa eccezione la casa di riposo Andrea Rossi di Assisi, una residenza permanente per anziani, che oggi ospita 56 persone, gran parte delle quali non autonome. Le rette vengono pagate per metà dalla Asl e il resto dai pazienti. Il caro bollette ha aggravato una situazione economica difficile. Questa sera ci sarà uno spettacolo teatrale finalizzato alla realizzazione di un'opera importantissima per la qualità della vita degli ospiti come spiega il direttore sanitario al microfono di Carlo Cianetti.