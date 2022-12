C'è carenza di farmaci per bambini

Sono soprattutto gli antibiotici, in particolare l'Amoxicillina, i medicinali di cui c'è più carenza, soprattutto in ambito pediatrico. Sui banchi delle farmacie scarseggiano, per carenza di principi attivi e di materiali per il packaging, e alcuni sono difficilmente sostituibili. Trovare alternative per la cura spetta ovviamente ai medici, che ricordano di evitare l'automedicazione che, soprattutto in tempi di pandemia, ha portato a un consumo eccessivo di farmaci e può essere una pratica dannosa.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montaggio di Walter Pasqualini, le interviste a Michele Mencacci, Segretario Provinciale Federazione Medici Pediatri, e Tommaso Luciani, farmacista.