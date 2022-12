La conta dei danni

I cittadini e gli imprenditori interessati dalle conseguenze del maltempo che a metà settembre ha colpito duramente la zona dell'Altotevere e dell'eugubino, avranno tempo fino al 4 gennaio per segnalare i danni. E' la prima ricognizione che la Regione effettua per costruire una stima globale. Tempi troppo stretti per le amministrazioni comunali.

Nel servizio di Carlo Cianetti, le interviste ai sindaci di Gubbio e Pietralunga, Filippo Mario Stirati e Mirko Ceci