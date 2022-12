Presidio di Natale

È un Natale di lotta per i cittadini di Castiglione del lago, che questa mattina si sono riuniti davanti al nosocomio per protestare contro scelta della Regione di trasformarlo in ospedale di comunità. A preoccupare è soprattutto la chiusura del pronto soccorso.



Nel servizio di Elisa Marioni, montato da Giorgio Belli, l'intervista a Paolo Brancaleoni del Comitato Salute Trasimeno.