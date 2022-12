"Nel giardino di Clori": lo spettacolo dell'associazione donne operate al seno

Salire su un palcoscenico per condividere le difficoltà, superarle e rimettersi in gioco. Non è un semplice laboratorio teatrale, ma un percorso per conoscersi e confrontarsi, quello dell'associazione di donne operate di tumore al seno "Punto Rosa di Assisi", che al Lyrick hanno debuttato con un nuovo spettacolo, "Nel giardino di Clori". Giovani e meno giovani, attrici per una sera, come punto d'arrivo del ciclo di lezioni di recitazione e prossemica a cura della Innuendo Academy di Foligno.

Il progetto, per la regia di Lorenzo Dionigi con gli abiti di Francesca Tacconi, è un'estensione del copione portato in scena nel 2019, "Siamo noi". Anche questa volta, le donne della onlus, malate, guarite o in via di guarigione, hanno portato in scena se stesse e il proprio vissuto. Tra mitologia e simbolismo, ognuna per raccontarsi ha scelto un fiore, a partire da Clori, la ninfa e dea della primavera. Ne è emerso un inno all'essere femminile, "da sostenere, rispettare e amare". Ed è ciò che fa la onlus Punto rosa. Dal 2009 offre sostegno a donne operate di tumore al seno e ai loro familiari. Con percorsi psicologici, laboratori e raccolte fondi.

Il servizio di Elisa Marioni.