Musica e teatro nella giornata della disabilità

Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, al teatro Esperia di Bastia Umbra va in scena lo spettacolo di abilità diverse, Io valgo. Musica teatro, testimonianze di vita, insieme con la scuola di musica comunale di Bastia.

Obiettivo è celebrare la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, con lo scopo di dare attuazione concreta al principio di uguaglianza, per garantire ai disabili piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale e culturale nella società. E assicurare che tutti, a prescindere dalle difficoltà fisiche o mentali, possano realizzare il proprio progetto di vita.

Nel servizio di Giulia Monaldi le voci di Luca Russo, Cooperativa La Fraternità, e di Dong Dong Camanni, judoka