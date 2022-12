La Sir incontra l'Emma Villas Siena

I block devils hanno lavorato duramente anche alla vigilia e nel giorno di Natale perché c'è un finale di 2022 impegnativo, con due gare in quattro giorni. Questo pomeriggio alle 18, al Pala Barton, per la seconda di ritorno di Superlega contro l'Emma Villas Siena; giovedì di nuovo in casa per il quarto di finale di Coppa Italia contro Cisterna. Probabile che coach Anastasi, che tornerà in panchina dopo l'indisponibilità di Monza, opti per un po' di rotazione. Difficile dunque capire quale sarà il sestetto iniziale. Di certo Perugia va a caccia della vittoria numero 23 in stagione per consolidare la sua leadership in classifica, ma l'ultimo posto dell'avversario di turno, Siena, non deve far pensare ad una passeggiata. Con l'intervista a Massimo Colaci, libero Sir Susa Perugia.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Luca Ciurnelli