Sir ospita il Cisterna al pala Barton

Dentro o fuori. Si fa sul serio questa sera ore 20.30 al Pala Barton, dove c'è in palio la conquista della final four di Coppa Italia, a fine febbraio a Roma, uno dei grandi obiettivi stagionali della Sir Susa Perugia. I campioni del mondo in carica, dopo aver chiuso con un percorso netto il 2022 in Superlega, 13 vittorie in altrettante partite e primato solitario a punteggio pieno, affrontano la Top Volley Cisterna, ottava della classe, in gara secca, una sfida che può sicuramente nascondere qualche insidia.

Kaliberda e coach Soli i due ex della partita, nessuno invece tra i block devils ha vestito la maglia di Cisterna. Block devils che coach Anastasi dovrebbe presentare con Leon e Semeniuk martelli ricevitori, Flavio e Russo centrali, Giannelli in cabina di regia, Colaci libero e Richlicky, che da pochissimo ha ottenuto la cittadinanza italiana, opposto. L'ex Lube è convinto che l'esito di questa sfida dipenda solo dall'approccio bianconero. Lo sentiamo nell'intervista.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Renzo Matteucci