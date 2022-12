Altra vittoria della Sir nel mondiale per club in Brasile: battuta la favorita

Pallavolo: è arrivata un'altra vittoria per la Sir Susa Perugia nel mondiale per club in Brasile. I Block devils hanno battutto 3 set a 1 il Sada Cruzeiro, conquistando il primo posto nel girone A. Domani via alle semifinali: alle ore 21:30 locali (l' 1:30 della notte in Italia) i Block Devils sfidano l'Itambe Minas.

Il servizio di Luca Pisinicca le interviste a Simone Giannelli e Andrea Anastasi rispettivamente palleggiatore allenatore Sir Susa Perugia