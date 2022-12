In milleduecento per "Invernalissima"

Una vera classica del podismo l'"Invernalissima", mezza maratona tra le più radicate nel calendario italiano, giunta quest'anno alla 44esima edizione. Sotto un ritrovato sole e con un clima ideale per correre, atleti appartenenti a 220 squadre si sono presentati al via al centro fieristico di Bastia Umbra per affrontare un percorso di 21 km e 97 metri che si snoda nel territorio dei comuni di Bastia ed Assisi, con paesaggi spettacolari ai piedi della città serafica. Soddisfazione degli organizzatori per la partecipazione, limitata nelle scorse edizioni dalle restrizioni imposte dalla pandemia.

Nel servizio di Cecilia Porro l'intervista a Giovanni Alessio Zanino, presidente ASPA Bastia